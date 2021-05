Kanye West acusa Kim Kardashian de ser fria e fútil

Quanto mais reflete sobre o seu casamento commaischega à conclusão de que este foi um autêntico "inferno" e que foi a "obsessão" da socialite pela fama que destruiu a relação.Uma fonte próxima do casal disse à revista ‘Star’ que o rapper "está arrependido de ter mantido a relação durante tanto tempo", uma vez que Kim o "tratava como lixo"., revela a mesma fonte, que avança que o casal tinha discussões violentas por causa do programa ‘Keeping Up With the Kardashian’. "De acordo com a publicação, o músico sempre achouAparentemente, Kanye sente-se feliz por o seu casamento ter chegado ao fim e por poder recomeçar a sua vida., remata a fonte.Segundo o ‘Daily Mail’, a fortuna conjunta do ex-casal está estimada em 1,8 mil milhões de euros e divide-se entre imóveis, automóveis e até cabeças de gado numa fazenda no Wyoming. Só em propriedades, os dois têm um património de cerca de 87 milhões de euros, com destaque para uma mansão em Hidden Hills, na Califórnia, que Kim quer conservar por ser a casa onde os filhos de ambos - North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de um - cresceram e moram. "É o lar deles", afirmou uma fonte ao jornal britânico. O antigo casal também é dono de dois ranchos no Wyoming e de um apartamento em Miami que Kanye ofereceu a Kim no Natal de 2018.Além das propriedades, têm ainda uma coleção de carros de luxo avaliada em quase 17,2 milhões de euros com modelos como Lamborghini Gallardo, Aston Martin DBS, Mercedes SLR Stirling Moss, Mercedes SLR McLaren, Lamborghini Aventador, Bentley Continental GTC e Rolls-Royce Ghost.Kim e Kanye casaram-se em 2014. Foi o primeiro casamento do músico e o terceiro da socialite.