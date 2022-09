Kanye West assume ser viciado em pornografia

Kanye West

Foto: Reuters

01:30

Kanye West voltou às declarações polémicas no Instagram.O rapper revelou que é viciado em pornografia e que isso levou à destruição da sua família. "Não deixes que a Kris [Jenner, ex-sogra] te leve a posar para a ‘Playboy’ tal como ela fez com a Kylie e com a Kim", disse o artista numa publicação do Instagram, dirigindo-se a Victoria Villarroel, antiga assistente de Kylie. "Hollywood é um bordel gigante de pornografia que destruiu a minha família. Lido com o vício que o Instagram promove e não vou deixar que isso aconteça com a North e a Chicago", referiu.Depois disso, expôs uma mensagem da ex-sogra que pedia que deixasse de falar no seu nome porque isso a stressava.n