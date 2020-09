Kanye West causa polémica ao urinar em cima de um Grammy

A carregar o vídeo ...

Kanye West urina em cima de Grammy

Kanye West é o rei das polémicas e agora está no centro de uma relacionada com a indústria musical.Como forma de mostrar a sua insatisfação,Trata-se de um dos prémios mais importantes que os artistas podem ganhar na sua carreira, por isso, as imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.", escreveu na legenda da publicação. Com a atitude, o marido de Kim Kardashian quer declarar guerra contra as produtoras Universal e Sony. "", disse.De acordo com o 'Daily Mail', Kanye West considera os contratos "abusivos" e alega que os músicos têm pouco poder, dado que são as produtoras as verdadeiras donas do seu trabalho.O rapper recusa-se agora a lançar novas músicas até se livrar dos contratos que tem com as produtoras.