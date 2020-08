Kanye West faz ultimato a Kim Kardashian: “Ou eu ou a tua mãe”

Kim Kardashian e Kanye West

30 ago 2020 • 20:55

Os últimos meses de casamento têm sido tensos para Kim Kardashian e Kanye West, que têm sido obrigados a gerir vários conflitos familiares. O divórcio chegou a ser equacionado pelas estrelas que, de acordo com a imprensa internacional, continuam em clima de guerra, desta vez por causa da mãe da socialite, Kris Jenner.", diz uma fonte à imprensa internacional, acrescentando que Kanye acredita que, em vez de tentar apaziguar, a mãe de Kim Kardashian acrescenta novas quezílias à relação. "".Recorde-se que nos últimos meses o casal, que é pai de quatro filhos, tem passado por momentos particularmente delicados. Para tentar salvar o casamento, os dois já fizeram terapia de casal e Kanye West chegou a isolar-se no rancho da família de forma a dar um tempo e melhorar a relação.Na altura, o artista assumiu também a sua longa batalha contra a depressão e disse debater-se com um problema de saúde mental.Depois de ter feito a revelação, Kanye fez as pazes com Kim, mas os dois continuam a debater-se com problemas, desta vez por causa da mãe dela.