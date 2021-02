Kanye West não pode escrever músicas sobre Kim Kardashian após o divórcio

Medida faz parte de uma cláusula do processo de divórcio do casal.

15:24

Após ter sido noticiado que o casal já deixou de se falar e que a estrela de 'Keeping Up With The Kardashians' já entrou com o processo de divórcio em tribunal, sabe-se agora que o rapper pode estar proibido de escrever músicas sobre a socialite durante os próximos 10 anos.



, de sete anos,

, de cinco,

, de três, e

, de um.

O drama entreestá longe de chegar ao fim.A informação é avançada pelo jornal britânico 'Mirror', que adianta que esta é uma das cláusulas do processo avaliado em 1,85 mil milhões de euros., contou uma fonte próxima do ex-casal.Já outra fonte revelou que a rutura entre Kanye e Kim irá ser incluída no reality show, que vai para o ar no final deste ano. De acordo com esta fonte, a empresária deixou que as câmaras seguissem os seus passos enquanto tentava salvar o casamento nos últimos meses., acrescentou.Apesar de tudo, ambos mantêm uma relação cordial em prol dos filhos que têm comum:Ainda segundo a publicação, a irmã de Kylie Jenner, de 40 anos, quer a custódia conjunta dos quatro filhos.