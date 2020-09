'Kardashians do surf': irmãs escaldantes Irmãs surfistas mostram talento além das ondas e fazem furor ao exibir curvas ousadas e atrevidas.

'Kardashians do surf': irmãs escaldantes

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

São consideradas verdadeiras bombas de ousadia e sensualidade e os motivos estão à vista. Apelidadas de ‘Kardashians do Surf’, as quatro irmãs Coffey - Ruby-Lee, Bonnie-Lou, Ellie-Jean e Holly-Daze – são surfistas profissionais, naturais da Austrália e têm incendiado as redes sociais com fotografias atrevidas, em que fazem questão de exibir as suas curvas provocadoras.



Além do talento para dominar as ondas, as irmãs, que têm apostado no mundo da moda, mostram-se sem pudores e já são consideradas um verdadeiro sucesso, conquistando mais de um milhão de seguidores.

