Kasha 'comenta' namoro com Bárbara Bandeira

Que o amor 'andava no ar' entre Bárbara Bandeira e Kasha já todos sabiam, mas agora o casal não se inibe de partilhar momentos juntos nas redes sociais.Na noite de quarta-feira, 22 de maio, o cantor dos D.A.M.A, esteve a responder a algumas perguntas feitas pelos seguidores e o foco esteve, como já se esperava, na namorada.Uma das perguntas dizia respeito ao que Kasha mais gostava em Bárbara, ao que o cantor respondeu com a publicação de um vídeo em que a cantora aparece a andar de triciclo. Um outro seguidor perguntou se a diferença de idades entre os dois - Bárbara tem 17 anos e Kasha 30 - não era um problema e o elemento dos D.A.M.A. reagiu com uma fotografia a preto e branco em que aparece com "cara de poucos amigos".Entretanto, Bárbara Bandeira, que já teve a aprovação dos pais , mostra que está feliz e publicou um vídeo com o namorado.