Kasha confirma teste positivo à Covid-19: "O perigo é real"

Kasha confirmou esta segunda-feira, através do Instagram, que testou positivo à Covid-19.", explicou.", disse."Basta olharmos para o telejornal e vemos os números a aumentar todos os dias, por isso, o perigo é real, malta. Protejam-se. Felizmente, tenho a sorte de não ter sintomas, mas há pessoas com sintomas, com febres e coisas mais graves", disse.Também a namorada, Bárbara Bandeira, está infetada com o novo coronavírus. A jovem confirmou estar positiva na passada sexta-feira. Os dois estão em confinamento juntos, como o músico mostrou ontem num vídeo.