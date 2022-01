Kasha cumpriu pena por excesso de álcool Revelação foi feita durante uma conversa com os colegas da casa do ‘Big Brother’.

O cantor Kasha (dos D.A.M.A.) revelou que já cumpriu uma pena por ter sido apanhado a conduzir sob o efeito de álcool, durante uma conversa com os colegas da casa do ‘Big Brother’ (TVI). “Uma vez, fui apanhado com álcool e fui fazer trabalho comunitário para Odivelas.”



