Kasha está de parabéns! Veja quem lhe deixou uma mensagem especial

19 mar 2023 • 17:49

Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha está de parabéns! O cantor celebra hoje, 19 de março, o seu 34º aniversário.



Cristina Ferreira e o integrante da banda D.A.M.A ficaram muito próximos depois do artista ter participado no reality show 'Big Brother Famosos', da TVI.



A data especial levou a apresentadora, de 45 anos, a abrir o seu coração e deixar uma mensagem carinhosa ao cantor.



"Fazes anos Kasha. Queria escrever-te um poema, exatamente aquilo que és na minha vida, mas não encontro versos que encaixem nesta nossa história de encontros. Tudo rima porque é assim o amor. O amor de quem está, que se sente em cada abraço, em cada telefonema, até na ausência. Tudo é para sempre. Tu és mais", é possível ler na publicação do Instagram.