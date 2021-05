Kasha recusa ver Bárbara Bandeira em intimidade com Mota em videoclip

02:11

André Filipe Oliveira

O namoro de Bárbara Bandeira e Francisco Maria Pereira, mais conhecido por Kasha, vai de vento em popa, mas nem sempre tudo é do agrado do par romântico.

O membro dos D.A.M.A. revelou, agora, que ficou incomodado com as cenas românticas protagonizadas pela namorada e João Mota no videoclipe da música ‘Nós os Dois’, lançado em 2019. Nas imagens, Bárbara troca vários gestos de carinho com o jovem ator interpretando um casal apaixonado. "Foi doloroso, mesmo. Eu nos videoclipes nunca contracenei e, de repente, está ali o João Mota. O João Mota para aqui, João Mota no lago com ela... É duro", disse em conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura. Os ‘ciúmes’ foram confirmados por Bárbara, que lamentou a compreensão do Kasha. "Ele viu uma vez e recusa-se a ver".

O videoclipe ‘Nós os Dois’ conta com quase oito milhões de visualizações no Youtube. O tema tornou-se num dos maiores sucessos musicais da curta carreira de Bárbara, que se lançou oficialmente há cerca de três anos. Desde então, não parou mais.