Kate e Meghan: verdadeiras razões da zanga reveladas

Há mais de dois anos queestão de costas voltadas, com muitas especulações acerca das razões que levaram à zanga a surgirem na imprensa.Esta semana, avoltar a remexer no assunto para dar conta que tudo esteve relacionado com a roupa que a princesa Carlota iria usar na cerimónia de casamento.Segundo a publicação, com o tempo a prever-se quente para o enlace, a ex-atriz decidiu que as meninas das alianças não iriam usar meias, algo que enfureceu Kate, uma vez que o protocolo real obriga ao uso das mesmas.As duas tiveram uma feia discussão, mas no final foi Meghan a levar a melhor, como se pode ver nas imagens do casamento em que a filha de William e Kate aparece sem meias.Desde então, a publicação garante que as coisas nunca mais ficaram as mesmas., diz uma fonte à publicação, acrescentando que a ex-atriz nunca se mostrou aberta à aceitar a ajuda de Kate.A guerra entre cunhadas levou ao afastamento entre os irmãos William e Harry.