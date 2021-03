Kate e William lembram Diana em dia especial

12:30

Miguel Azevedo

Já vem sendo uma tradição. Paracelebrar o Dia da Mãe (a efeméride assinala-se a 14 de março no Reino Unido) é sempre um motivo especial para recordar a princesa Diana, que morreu a 31 de agosto de 1997. E foi através da conta oficial de Instagram que os duques de Cambridge partilharam os desenhos que os três filhos dedicaram à avó. "Querida avozinha. Feliz, feliz Dia da Mãe. Amo-te muito e penso sempre em ti. Com muito amor, George", escreveu o filho mais velho de William e Kate. Já a pequena Charlotte escreveu: "Querida avozinha. Estou a pensar em ti no Dia da Mãe. Amo-te muito. O papá tem saudades tuas. Com muito amor, Charlotte". Já Louis, de dois anos, que ainda não sabe escrever, fez um coração e assinou o seu nome.Recorde-se que, no ano passado, já em plena pandemia, Kate e William também haviam assinalado o Dia da Mãe e lembrando a memória de Diana através da redes sociais com várias fotografias de família.Manter a memória de Diana viva para seus filhos, George, Charlotte e Louis sempre foi uma preocupação para William. Em 2017, o herdeiro do trono revelava num documentário ao canal britânico ITV que fala "constantemente sobre a avó Diana". O duque de Cambridge contou ainda que tem fotos da mãe espalhadas pela casa como forma de fazer com que a imagem de Diana esteja sempre presente na vida dos filhos. "Frequentemente quando os levo a dormir falo sobre ela e tento lembrar-lhes que eles têm duas avós", disse. "É importante que eles saibam quem ela era", revelou na altura. Diana "seria uma avó maravilhosa. Ela ia adorar as crianças, mas provavelmente seria um pesadelo porque apareceria na hora do banho", brincou na entrevista.