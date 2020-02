Kate e William "mais unidos do que nunca" após polémica

Os últimos meses têm sido um turbilhão de emoções para toda a família real britânica, que ainda está a digerir o Megxit, nome já dado à saída de Harry e Meghan Markle da realeza.Apesar do clima de tensão, nem tudo são más notícias e, segundo a revista 'US Weekly',, diz uma fonte, acrescentando, no entanto, que o filho mais velho da princesa Diana, sofre por não ter feito ainda as pazes com o irmão.De acordo com a revista 'People', Harry deixou o Reino Unido sem resolver as divergências com o irmão, que começaram logo após o príncipe ter anunciado o noivado com Meghan."William disse-lhe para ter cuidado, que estaria a levar as coisas depressa demais e Harry não gostou. Ficou muito magoado. Esperava o contrário, o apoio do irmão", diz uma fonte.Certo é que os dois continuam de costas voltadas e nem a rainha Isabel II sabe como resolver a situação.