Kate e William prometem contar tudo em entrevista polémica

Se é verdade que a família real britânica tem, nos últimos tempos, andado envolta em polémicas, muitas delas motivadas pela relação decom a coroa inglesa, o facto é queparecem agora decididos a colocar um ponto final no "diz que disse". Segundo a revista ‘OK!’, os duques de Cambridge estarão mesmo a programar uma entrevista televisiva conjunta onde prometem vir a falar sobre tudo com a diplomacia que se lhes conhece.De acordo com aquela publicação, Kate e William irão falar abertamente, por exemplo, das dificuldades que tiveram com Meghan e Harry. Fontes não especificadas garantem que o casal vai mesmo "quebrar o protocolo" com a bênção da rainha.A gota de água para a decisão desta entrevista terá sido a biografia não autorizada sobre os duques de Sussex, Harry e Meghan, ‘Finding Freedom’, que terá irritado William e Kate. Seria uma espécie de vingança.De acordo com a ‘OK!’, os duques de Cambridge estariam também dispostos a falar sobre os alegados atritos com princesas Beatrice e Eugenie, assim como um suposto desejo de aumentar a família. A entrevista enquadrar-se-ia mesmo, que consiste "em abandonar a mentalidade de nunca abordar assuntos polémicos, mas agora de uma forma elegante".Apesar de ainda não serem conhecidos mais pormenores sobre esta entrevista, nomeadamente a data, o formato (ao vivo ou gravado) ou o canal para sua emissão (BBC ou no Canal 4 serão sempre as hipóteses mais viáveis), a verdade é que a notícia já começa a dar que falar. Há mesmo quem defenda que uma entrevista a contar tudo, mesmo que "não fosse escandalosa", seria sempre uma violação extrema da tradição real. Estranho também é o facto de ainda nenhuma televisão ter publicitado aquela que seria a entrevista do ano e muitos duvidam por isso que ela possa estar nos planos de William e Kate para breve.