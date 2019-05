Kate chora após encontro tenso com Meghan

A relação entre Meghan Markle e Kate Middleton está cada vez mais à beira da rotura. A revista ‘In Touch’ revela uma nova guerra entre as duas cunhadas, que terminou numa acesa discussão e com a duquesa de Cambridge em lágrimas, como, aliás, já tinha acontecido anteriormente.Tudo terá acontecido quando Kate e William foram conhecer Archie, o primeiro filho dos duques de Sussex.A publicação cita uma fonte próxima da Casa Real, que revela que Kate estava "muito nervosa antes do encontro". Tudo porque Meghan terá feito uma série de exigências que os duques de Cambridge tinham de cumprir rigorosamente.[George, Carlota e Louis]", conta esta fonte.", acrescentou ainda esta fonte, que sublinha o facto de a duquesa de Cambridge ter ficado devastada com esta atitude: "".A ‘In Touch’ revela ainda que o comportamento de Meghan tem sido alvo de várias críticas junto da realeza. Tudo porque a duquesa parece estar "obcecada por Diana" e pretende seguir o exemplo da princesa do povo a todo o custo.A publicação afirma que a americana faz tudo para quebrar o protocolo e que está atenta a todos os pormenores. Um dos exemplos é a fotografia que a ex-atriz publicou no dia da mãe em que, ao fundo, se veem as flores preferidas da mãe de Harry.