Kate Middleton apalpa William em público

Carolina Cunha

William e Kate Middleton marcaram, no domingo, pela primeira vez, presença na cerimónia dos BAFTA Film Awards no Royal Festival Hall, em Londres, como príncipes de Gales. A participação dos membros da realeza na 76.ª edição da cerimónia não passou despercebida e deu que falar devido a um gesto insólito por parte de Kate Middleton. Ao chegar à passadeira vermelha do evento, e enquanto respondiam ao público com sorrisos, aproximou-se de William e acabou por dar um ligeiro apalpão no rabo do marido.



Kate ainda tentou disfarçar o gesto, mas o momento foi captado pelas câmaras no local. Este é um momento raro entre o casal, em público, que opta por um comportamento mais recatado. Porém, este gesto acabou por demonstrar a cumplicidade entre eles. Também a elegância acabou por ser destacada. Kate deslumbrou com um vestido do estilista Alexander McQueen e William elegeu um fato de veludo.

