Britânica esteve na final do torneio de Wimbledon.

Kate Middleton esteve na final do torneio de Wimbledon

01:30

Kate Middleton, de 41 anos, fez questão de marcar presença na final do torneio de Wimbledon, que aconteceu este domingo, no Reino Unido.













Para a ocasião, a companheira do príncipe de Gales escolheu um vestido verde, uma das suas cores favoritas, que fez com que os holofotes se focassem nela.

Vale recordar que no evento do mítico torneio de ténis esteve presente, pela primeira vez, a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William.