Kate Middleton condecorada pela Rainha Isabel II

A entrega do título foi realizada em privado.

23 mai 2019 • 14:00





Em abril, a Rainha Isabel II decretou que ia oferecer a Kate Middleton uma importante insígnia, mas a cerimónia só aconteceu ontem, 22 de maio, em privado. A avó de William condecorou a duquesa de Cambridge com o título de Dama da Grande Cruz da Real Ordem Vitoriana.Os prémios da Real Ordem Vitoriana são atribuídos pela rainha, o que prova que Isabel II tem uma relação próxima com a esposa do neto William. Esta condecoração aconteceu, pela primeira vez, em 1896, quando a Rainha Vitória quis recompensar os serviços pessoais realizados em seu nome.A partir de agora, a Duquesa de Cambridge vai passar a usar uma faixa especial, distintivo e estrela da ordem em ocasiões formais.