Kate Middleton confessa desejo de ter mais um filho Duquesa de Cambridge foi conhecer um projeto relacionado com a saúde mental.

Kate Middleton completou 40 anos

Foi durante a visita oficial à Dinamarca, onde esteve em contacto com várias crianças, que a duquesa de Cambridge confessou que gostava de ter mais um filho. “O William preocupa-se sempre com facto de eu conhecer crianças com menos de um ano. Porque chego a casa e digo-lhe: ‘Vamos ter outro’”, brincou Kate Middleton, mostrando a vontade de aumentar a família.



Os duques de Cambridge têm três filhos - George, de oito anos, Charlotte, de seis, e Louis de três. A duquesa, de 40, esteve em Copenhaga com a The Royal Foundation Center for Early Childhood para conhecer um projeto relacionado com a saúde mental das crianças.

