Kate Middleton desabafa sobre maternidade: "Queria apoio emocional"

A mulher do príncipe William está a participar numa inciativa lançada pela 'BBC' que oferece aos pais ferramentas online gratuitas, incluindo atividades, vídeos, artigos e questionários para apoiar o desenvolvimento de algumas habilidades de para crianças menores de cinco anos.

A duquesa de Cambridge esteve à conversa e admitiu que gostaria de ter recebido mais conselhos práticos quando foi mãe pela primeira vez, realçando a importância desse apoio na maternidade, sobretudo no início.



"Nos primeiros meses, há uma grande quantidade de apoio de parteiras e visitantes da área da saúde e outras coisas, mas a partir de então fica uma enorme lacuna antes que as crianças comecem a estudar", disse.



"Eu queria apoio emocional", confessou Kate.



"Para muitos pais, é realmente essencial que as famílias recebam dicas e ferramentas para poder usar nos primeiros cinco anos", continuou.



No âmbito desta iniciativa, Kate vai contribuir para a criação de filmes de animação que vão abordar temas como a importância de cantar durante os meses de gravidez e de olhar diretamente para os bebés, conversando com eles desde os primeiros dias de vida.



Kate vai ainda dedicar-se ao aprofundamento de outras dicas como estabelecer uma rotina calma aos filhos durante a noite desde os primeiros meses e aconselhar a como confortar crianças ansiosas.



Kate disse ainda que neste período difícil que temos enfrentado, se

desabafou sobre a maternidade e aproveitou para falar da fase que tem vivido em família perante a pandemia do novo coronavírus.tem sentido como umae que os seus três filhos, George, de seis, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois anos, parecem"não entende o conceito de distanciamento social".