Kate Middleton e Meghan Markle juntas em novo projeto

As visitas frequentes do príncipe Harry ao Reino Unido têm sido frutíferas em muitos aspetos. O duque de Sussex está cada vez mais próximo da família, mas não é o único. A imprensa internacional avança agora que, disse uma fonte próxima da duquesa de Sussex à revista ‘Us Weekly’, acrescentando que foi Meghan quem contactou a cunhada para trabalharem juntas:Recorde-se que Meghan e Harry assinaram um contrato milionário com a plataforma norte-americana em setembro de 2020. Na altura, em comunicado, o casal fez saber que as produções resultantes desse acordo seriam focadas em "criar conteúdos que informam, mas que também dão esperança"., disseram. A primeira colaboração dos duques de Sussex e da Netflix centra-se nos Jogos Invictus – conceito criado pelo príncipe britânico, em 2017, que dá palco a militares feridos – que vão decorrer nos Países Baixos, em 2022. O segundo projeto chama-se ‘Pearl’ e será uma série de animação sobre mulheres relevantes na História.Em 2018, uma briga entre Kate e Meghan, alegadamente sobre o vestido da princesa Charlotte, fez com que a antiga atriz norte-americana chorasse poucos minutos antes do seu casamento com Harry. A revelação surgiu durante a entrevista do casal à apresentadora americana Oprah Winfrey., disse Meghan na altura.