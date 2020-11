Kate Middleton e o príncipe William celebram 10 anos de noivado

Foi há 10 anos que o Príncipe William e Kate Middleton anunciaram o noivado. Numa altura em que os duques celebram a data com restrições, devido à pandemia, recorda-se como tudo aconteceu há uma década.

Apesar do casal apenas ter anunciado o noivado em novembro de 2010, o neto mais velho da rainha Isabel II revelou que pediu a mão de Kate em casamento durante uma viagem com amigos ao Quénia, em África, nos finais do mês de outubro.

Numa nota que data ao dia 20 de outubro de 2010, Kate sugeriu que a viagem ao Quénia foi especial: "Muito obrigada pela estadia de 24 horas. Infelizmente, não apanhámos nenhum peixe, mas divertimo-nos a pescar. Adorei a fogueira e as luzes das velas – tão romântico. Espero voltar em breve".

"Muito feliz por voltar! Trouxe mais roupas, desta vez! Obrigada pela estadia. Espero voltar muito brevemente", escreveu o Príncipe William na altura.

Após o anúncio do noivado, o filho da Princesa Diana contou que andava com medo de perder o anel de diamantes da mãe, que transportava consigo na mochila da viagem.

Mas os detalhes não se ficam por aqui. Kate revelou que o momento foi "muito romântico" e "um choque enorme", apesar de terem discutido a questão do casamento durante o ano anterior.