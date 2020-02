Kate Middleton e príncipe William arrasados por causa de Meghan e Harry

Kate Middleton e o príncipe William foram as estrelas dos prémios BAFTA, em Londres, que distinguem o que de melhor se faz no cinema, mas acabaram por ter a noite arruinada devido às constantes menções à saída de Harry e Meghan Markle na realeza.O momento mais constrangedor aconteceu quando Margot Robbie subiu ao palco para receber o prémio de Brad Pitt, que não pôde estar presente. "O Brad não pôde estar presente esta noite devido a compromissos familiares, pelo que pediu para eu ler esta mensagem por ele: ‘Ei, Reino Unido. Ouvi dizer que acabaram de ficar solteiros. Bem-vindos ao clube!", começou por ler Margot, que acrescentou: "O Brad diz que vai chamar a este prémio Harry, porque está muito entusiasmado por levá-lo para os Estados Unidos".No mesmo momento, era filmada a reação dos duques de Cambridge. E enquanto Kate ria genuinamente com a piada, William não conseguiu disfarçar o mal-estar com aquilo que muitos consideraram um "sorriso forçado".A verdade é que, apesar de a rainha ter feito crer, através de um comunicado, que a família apoiou a decisão de Harry e Meghan deixarem de ser altos-membros da realeza britânica, o mal-estar aumenta.Agora, a revista ‘In Touch’ dá voz a uma amiga de Meghan, que aponta o dedo a Kate e à forma como esta tratou a cunhada. "A Meghan fartou-se da forma como era tratada no palácio. A Kate fez a vida da Meghan num inferno e nunca a aceitou verdadeiramente na família. Nunca gostou dela", ataca a amiga da ex-atriz.Cerca de oito meses depois de terem anunciado a separação, e de os rumores de um romance com Lady Gaga terem corrido Mundo, Irina Shayk e Bradley Cooper mostram que já resolveram os problemas do passado ao juntarem-se durante a festa que se seguiu à cerimónia dos BAFTA. Pela primeira vez - e depois de várias revistas darem conta que estavam de relações cortadas - o ex-casal deixou-se fotografar junto, ao lado do diretor criativo da revista ‘Vogue’ britânica.Recorde-se que, recentemente, a modelo russa falou sobre a rutura do ator norte-americano e mostrou-se conformada com a separação. "Eu acho que em todas as boas relações tu mostras o melhor e o pior de ti, é a natureza do ser humano. E a verdade é que duas pessoas boas não têm de fazer um bom casal", explicou.Com esta reaproximação, os fãs de Irina e Bradley já apostam numa reconciliação.