Kate Middleton e Príncipe William ponderam inscrever George num colégio interno

O Príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, estão a ponderar inscrever o filho mais velho, George, de sete anos num colégio privado. Isto porque é tradição real inscrever as crianças com oito anos num colégio interno.

De acordo com informações da imprensa internacional os duques de Cambridge estão a planear o futuro de George, dado que o menino irá completar sete anos de vida no próximo dia 22.

Apesar do Príncipe George frequentar atualmente a Thomas’s Battersea, em Londres, espera-se que siga as pisadas do pai e do tio Harry e vá estudar para a Ludgrove School, em Berkshire, tendo a especialista em realeza, Ingrid Seward, revelado à revista ‘Ok!’ que os pais da criança estão a pensar seriamente no assunto.

"Duvido que a realeza tenha de ir para a lista de espera, por isso não têm pressa em tomar a decisão", disse a especialista.

"Acho que eles vão esperar que as personalidades das crianças se desenvolvam, e levar isso em conta para perceber se seriam ou não felizes a viver longe de casa. Tendo passado um terrível trauma na infância, o William tem muito em consideração a saúde mental dos filhos. Eu acho que eles vão pensar ‘se as crianças já são felizes na escola onde estão, para quê mudar isso?’", revelou.