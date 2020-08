Kate Middleton emocionada com ajuda a crianças carenciadas

em South Yorkshire, Inglaterra.

Kate Middleton mostrou o seu lado solidário e participou numa iniciativa com vista a ajudar crianças e bebés de famílias carenciadas,Pela primeira vez, a duquesa de Cambridge surgiu num evento oficial a usar máscara de proteção contra o novo coronavírus, e luvas, não querendo deixar de comparecer na instituição que promoveu a ação solidária.

Ao longo da visita, a mulher do príncipe William mostrou-se sorridente e ajudou a organizar algumas doações de roupas, brinquedos, entre outros bens destinados a essas famílias.



Além disso, conversou com as famílias sobre a necessidade de serem apoiados por este tipo de iniciativas.



A duquesa de Cambridge acabou por se emocionar ao conseguir que a ação de solidariedade conseguisse a doação de mais de dez mil bens essenciais. "Fui para a casa em lágrimas. Aquelas histórias tocaram-me", confessou, sem esconder o entusiasmo e orgulho por participar neste género de causas.