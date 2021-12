Kate Middleton encanta a tocar piano em concerto

01:30

Kate Middleton não deixa de surpreender. A duquesa de Cambridge foi a anfitriã de um concerto de Natal na Abadia de Westminster, em Inglaterra, que o canal de televisão ITV transmitiu na véspera de Natal, e subiu ao palco para acompanhar ao piano o músico escocês Tom Walker, na canção ‘For Those Who Can’t Be Here’.Todos sabem que Kate Middleton tem educação musical desde criança e durante o confinamento dedicou-se um pouco mais a este talento. Mas nem por isso os súbditos deixaram de se mostrar surpreendidos pela sua prestação em palco.Esta foi a primeira vez que a mulher do príncipe William mostrou os seus dotes musicais em público, numa homenagem a todos aqueles que têm estado na linha da frente no combate à pandemia. Para o momento, Kate escolheu Tom Walker, que conheceu durante um concerto solidário em outubro e que a deixou impressionada.