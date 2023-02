Kate Middleton enfrenta doença do irmão

09 fev 2023 • 21:16

Vanessa Fidalgo

O irmão de Kate Middleton, James Middleton, está a enfrentar uma dura batalha contra a depressão mas conta com o apoio incondicional da irmã, que o acompanha regularmente às sessões de terapia.



James Middleton terá piorado da doença após a morte da sua cadela, Ella (veja a foto na galeria).

Foi o próprio cunhado do príncipe William que falou do assunto ao jornal 'The Sunday Times': "Toda a gente sabia o quão importante ela [a cadela] era para mim, e depois chegou o dia que eles mais temiam: o dia em que a Ella deixou de estar na minha vida", começou por relatar, num tom pungente.

"As minhas irmãs vieram a algumas das minhas sessões de terapia. Sempre estiveram presentes em fases difíceis", reconheceu.