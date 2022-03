Kate Middleton esbanja elegância nas Bahamas

Mulher do príncipe William brilha em todas as ocasiões, seja com vestido de gala ou com calções desportivos.

02:30

Aos 40 anos, Kate Middleton é um ícone de elegância. Durante a sua viagem às Bahamas com o príncipe William, a duquesa de Cambridge provou que é possível usar calções curtos - acima do joelho - e, ainda assim, não perder a discrição que lhe é exigida.Mais tarde, Kate voltou a surpreender quando, numa festa no Baha Mar Resort, em Nassau, surgiu com um vestido azul estilo Cinderela, assinado pela designer britânica Phillipa Lepley com o qual, como explica a revista ‘People’, prestou uma homenagem à bandeira do país.O que também não tem passado despercebido nesta viagem dos duques às Caraíbas é a sua cumplicidade, o que prova que o casal continua apaixonado.