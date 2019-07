Kate Middleton está em guerra com a madrasta de William

O conflito entre Kate Middleton e Camilla já vem de longe e cada vez é mais difícil de disfarçar.Recentemente, num evento onde estavam as rainhas de Espanha e da Holanda, a duquesa de Cambridge foi rotulada de "antipática" depois de surgir num vídeo onde parece ignorar a duquesa da Cornualha, que lhe chamou a atenção com um toque no braço. Contudo, há razões para esta ‘guerra’. Parece que Camilla sempre achou que Kate era demasiado "comum" para fazer parte da família real e esta nunca lhe perdoou por isso.Esta atitude, porém, pode afetar a imagem de Kate numa altura em que se fala da alegada contenda com a cunhada, Meghan Markle, e numa traição de William com uma das suas amigas.