Kate Middleton faz homenagem a Princesa Diana durante visita de Donald Trump

tiara de 'Lover's Knot', uma das favoritas da princesa Diana.



A duquesa de Cambridge surgiu com a emblemática joia de família e um par de brincos, que também pertenciam a Diana, e rapidamente conquistou a atenção de todos os presentes com a homenagem a Lady Di.



Kate optou também por um elegante vestido branco de Alexander McQueen - que fez o vestido de casamento de Kate em 2011.









Donald Trump chegou na segunda-feira, 3 de junho, ao Reino Unido acompanhado pela mulher, Melania Trump, para cumprir uma visita oficial de cinco dias.Depois de se ter encontrado com a Rainha Isabel II no Palácio de Buckingham e de ter almoçado com a família real britânica, o casal Trump marcou presença num Banquete de Estado, oferecido pela realeza.Foram vários os membros da realeza britânica presentes mas Kate Middleton esteve no centro de todas as atenções.