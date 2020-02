Kate Middleton “fez a vida de Meghan num inferno"

02 fev 2020 • 14:29

Mghan e Harry já estão a levar vidas independentes no Canadá e a preparar os seus projetos para o futuro, mas os verdadeiros motivos que os levaram a abandonar a família real britânica continuam por apurar. C, começou por contar a fonte à publicação. "Ela tornou a vida da cunhada num verdadeiro inferno, ao tratá-la como uma exilada e ao observá-la à distância enquanto a imprensa a criticava por tudo e por nada. A verdade é que Kate nunca a aceitou na família", acrescenta, afirmando que a mulher do príncipe William desprezava a cunhada, bem como o sobrinho, Archie, de oito meses. "A Kate nunca quis pegar Archie ao colo e sempre rejeitou as tentativas de Meghan em aproximar os primos. Nunca gostou dela."Desde que se mudou para o Canadá, Meghan nunca mais falou com Kate.A mesma revista afirma que foi Harry quem decidiu afastar-se da Casa de Windsor, onde há muito se sentia "infeliz" e "uma alma perdida". "Ele sempre quis fugir dali e Meghan ajudou-o a seguir em frente com este plano", revela uma fonte, garantindo que o príncipe não podia estar mais feliz.