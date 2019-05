Kate Middleton fez visita secreta a jardim com os filhos George e Charlotte

A

duquesa de Cambridge

surpreendeu os filhos

príncipe George

e a

princesa Charlotte

, ao levá-los a uma visita secreta ao jardim Royal Flower Show Garden.Um jardim especial, desenhado por Kate, que permite às crianças usufruirem de um contato direto com a natureza.Uma fonte do palácio real disse ao 'The Sun' que a duquesa chegou às 7h15 com os seus filhos e que os jovens da realeza "queriam acordar cedo para regar o jardim", acrescentando: "Eles estão ansiosos por voltar".A visita real foi tão secreta que um membro do público foi informado pela polícia para apagar uma fotografia que tirou à família.