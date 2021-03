Kate Middleton ficou incrédula com acusação de Meghan Markle

Katie Nicholl, a Duquesa de Cambridge ficou horrorizada após Meghan ter referido que ela a fez chorar na semana antes do seu casamento com Harry em plena televisão, dado que Kate "nunca quis que qualquer sugestão de desavença com a cunhada fosse divulgada na imprensa".



"A Kate é muito discreta e respeita a sua vida pessoal. Nunca ouviram falar sobre ela se ter desentendido com ninguém porque ela é muito cuidadosa com a forma como trata os outros", disse a especialista em realeza em declarações à Ok! Magazine. "A Kate sentiu que [o incidente] estava resolvido, então trazê-lo à tona novamente foi mortificante", acrescentou.



"A Kate nunca quis que qualquer desentendimento com a Meghan viesse a público, por isso é estranho que acusem agora a família real de estar na origem dos rumores que circularam na imprensa de que teria sido a ex-atriz a deixar a cunhada em lágrimas", afirmou.



Todavia, a especialista não se ficou por aqui e acusou os Duques de Sussex de estarem a ser "desleais", pois "sabem que a Kate não está em posicação de se defender".





a jornalista especialista da família real,, a Duquesa de Cambridge ficou horrorizada após Meghan ter referido que ela a fez chorar na semana antes do seu casamento com Harry em plena televisão, dado que Kate "nunca quis que qualquer sugestão de desavença com a cunhada fosse divulgada na imprensa"., disse a especialista em realeza em declarações à Ok! Magazine., acrescentou., afirmou.Todavia, a especialista não se ficou por aqui e acusou os Duques de Sussex de estarem a ser "desleais", pois "sabem que a Kate não está em posicação de se defender".

À semelhança do sogroe do maridotambém ficou magoada quando com a polémica entrevista de. De acordo com