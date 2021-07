Kate Middleton mistura família com trabalho

O sorriso de Kate Middleton é, sem dúvida, a arma secreta de Isabel II para dizimar qualquer imagem menos positiva da casa real britânica. A duquesa de Cambridge esbanja elegância e boa-disposição por onde passa, sendo difícil ficar indeferente à sua simpatia.A mulher do príncipe William já não consegue desvincular a vida familiar dos compromissos oficiais, aproveitando para desfrutar da companhia da família mesmo enquanto trabalha.Entusiasta de ténis, Kate foi uma presença assídua no torneio de Wimbledon, em Londres, onde esteve com o marido a assistir à final feminina, o seu primeiro evento público depois de ter estado em isolamento profilático. Um dia antes, assistiu à final masculina na companhia do pai, Michael Middleton.No domingo passado, a duquesa de Cambridge fez questão de assistir, com William e o filho mais velho, George, de sete anos, à final do Euro 2020.O jovem mostrou-se eufórico com a prestação inicial da seleção inglesa, mas não conseguiu esconder a tristeza quando esta perdeu para a Itália. Mãe extremosa, Kate não hesitou em consolar o filho nas bancadas.