Kate Middleton pede conversa privada com Harry Duquesa quer recuperar a amizade do cunhado e repor a paz na família real. já pediu uma conversa privada para pôr tudo em pratos limpos.

Kate Middleton pede conversa privada com Harry

19:23

Kate Middleton tinha em Harry um dos seus melhores amigos e não se conforma com o afastamento a que foram sujeitos, principalmente no último ano. A mulher do príncipe William está triste com este desfecho e, de acordo com a revista ‘New Idea’, disposta a ir até às últimas consequências para mostrar ao duque de Sussex que fez julgamentos precipitados e que se deixou influenciar pela mulher, Meghan Markle. "Há coisas que a Kate tem escritas no seu diário pessoal e que nunca contou a ninguém, pois não queria ser acusada de virar Harry contra a própria mulher. Mas agora está disposta a partilhar os seus pensamentos mais secretos com o cunhado, pois sente que a verdade tem de ser reposta. E a harmonia devolvida à família real", diz uma fonte.



Conversa privada

De acordo com a mesma publicação, Kate Middleton já pediu uma conversa privada com Harry, em que nem Meghan nem William estarão presentes. "Ela espera que Harry lhe dê ouvidos, em nome da velha amizade. Quer abrir-lhe os olhos em relação a determinados assuntos."

A esperança de Kate é que, pelo menos, os irmãos voltem a relacionar-se, enterrando um machado de guerra que tanto faz sofrer a família.

Mais sobre

artigos relacionados