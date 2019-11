Kate Middleton pode virar estrela de televisão

pode ter o seu próprio programa no canal BBC. Segundo o ‘Daily Mail’, a duquesa de Cambridge esteve reunida com o diretor da estação, o que terá suscitado as desconfianças do seu novo projeto secreto na televisão britânica., disse o porta-voz da emissora.Com as grandes especulações em redor do tema, o Palácio de Kensington foi obrigado a reagir e destacou que Kate conheceu Tony Hall como padroeira da Fundação Real e que qualquer eventual projeto seria para caridade, dando a entender que o conteúdo do formato poderá ser de cariz social.Se o novo projeto se vier a confirmar, Kate não será a primeira cara da realeza britânica a envolver-se num desafio semelhante.Em abril deste ano, foi anunciado que o príncipe Harry e a apresentadora de televisão norte-americana Oprah Winfrey estão a produzir um documentário sobre saúde mental que será transmitido pela Apple.São vários os membros da realeza que aproveitam o impacto junto do público para abordar e debater temas sociais.No novo projeto de grande exposição pública, Kate Middleton conta com o apoio do marido, o príncipe William, que continua a ser o seu principal apoio. Apesar de o casamento já ter passado por momentos conturbados, os dois mostram que se mantêm unidos.A duquesa terá de conciliar o novo desafio com a agenda oficial, que tem de cumprir, bem como o acompanhamento dos três filhos,