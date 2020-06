Kate Middleton prepara entrevista bombástica

Kate Middleton está a preparar uma entrevista bombástica em que dá a conhecer a sua versão dos factos relatados pelo artigo da revista ‘Tatler’, intitulado ‘Catarina, a Grande’.A mulher do príncipe William não gostou da forma como foi retratada no artigo, que entretanto já exigiu que fosse retirado do site da publicação, e quer agora repor a verdade.Mas não ficará por aqui. De acordo com a ‘In Touch’, a duquesa de Cambridge também irá falar sobre o perdão a Meghan Markle, os preparativos para se tornar na nova rainha de Inglaterra, no caso de o sogro, o príncipe Carlos, renunciar ao trono, e a possibilidade de ter mais filhos., começa por dizer uma fonte próxima de Middleton., acrescenta.No início do mês, a revista ‘Tatler’ publicou uma reportagem em que afirmava que a mulher do príncipe William tinha sido bastante agressiva com Meghan Markle e colocou-a de parte desde o início.A publicação referiu ainda que Kate estava chateada com o afastamento dos cunhados e que se sentia sobrecarregada devido ao seu trabalho e funções para com a realeza terem aumentado. Pouco depois, o Palácio de Kensington emitiu um comunicado onde apelidou as informações deQuem também se prepara para dar uma entrevista reveladora e polémica é Meghan Markle. As apresentadoras Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres são algumas das personalidades que estão dispostas a pagar uma fortuna para conseguir o exclusivo.