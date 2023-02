Kate Middleton proíbe os filhos de gritarem em casa

Foto de família: Charlotte, William, Kate, George e Louis

Kate Middleton tem uma regra sagrada que impõe aos filhos: não permite que gritem dentro de casa, seja em que circunstância for. O mesmo foi assegurado à imprensa britânica por uma fonte próxima da família real.Segundo essa fonte, a princesa de Gales, de 41 anos, gere a sua casa com severidade e mantém os filhos – George, de nove anos, Charlotte, de sete, e Louis, de quatro – em sentido. "Se gritarem, são imediatamente colocados à parte", revelou a fonte.Entretanto, Kate revelou uma fotografia dela própria, em bebé, com o pai. Os seguidores da família real nas redes sociais foram rápidos a assinalar as semelhanças físicas com o filho mais novo. "Parece que estou a olhar para uma foto de Louis", escreveu uma internauta.