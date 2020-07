Kate Middleton quer desmascarar Meghan Markle

Kate Middleton parece estar revoltada após algumas declarações da cunhada, Meghan Markle, que a colocam sempre como 'má da fita' no que respeita à relação distante que sempre mantiveram.Segundo a imprensa internacional, a duquesa de Cambridge tem intenções de dar uma entrevista na qual fará revelações bombásticas acerca de Meghan e do marido, príncipe Harry, e da saída de ambos da família real britânica, da qual se tornaram independentes., começou por afirmar a revista 'In Touch'., pode ler-se ainda na mesma publicação.Além disso, a publicação garante também que Katemas sente, após um diário secreto da mulher do príncipe Harry ter revelado alguns pormenores sobre a vida no Palácio de Kensington, em que esta foca grande parte da sua energia ao facto de ela e Kate não se entenderem.Recorde-se que quando esse mesmo artigo foi publicado, o Palácio real veio desmentir tudo em comunicado, acusando as informações de serem falsas.Esta polémica é algo que preocupa a rainha Isabel II, que tenta sempre ao máximo evitar os escândalos no seio da família real britânica, o que tem sido cada vez mais difícil de controlar.