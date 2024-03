Kate Middleton retirada do Trooping the Colour

Recentemente, a presença de Kate Middleton tinha sido confirmada no Trooping The Colour, um evento que tem como objetivo parabenizar o rei de Inglaterra. No entanto, e como ordena o protocolo real, a majestade do Reino Unido festeja o aniversário duas vezes, na data do seu nascimento e no Trooping the Colour, que ocorre todos os anos no início do mês de junho.Contudo, o exército retirou o nome da princesa de Gales do comunicado do evento mais importante para a família real britânica, na medida em que, segundo o 'Guardian', não foi dada autorização pelo Palácio de Kensington para que Kate Middleton, que está a recuperar de uma cirurgia abdominal estivesse na lista.O evento consiste num desfile militar, no qual, no final, os Windsor saem à varanda do Palácio de Buckingham para saudar a população.A ausência de Kate Middleton tem despoletado várias teorias da conspiração e há quem fale até em divórcio.Desta forma, o príncipe William já se pronunciou sobre o assunto., disse um porta-voz do herdeiro ao trono do Reino Unido à revista 'People'.O príncipe de Gales mostra assim que não está preocupado com a justificações sugeridas pelos internautas.