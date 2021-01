Kate Middleton: sucessora ideal para Isabel II Duquesa de Cambridge somou vários pontos junto da rainha mãe durante o último ano. Estará finalmente pronta para reinar?

Kate Middleton: sucessora ideal para Isabel II

15:56

André Filipe Oliveira

A relação de Kate Middleton com a rainha Isabel II é de profundo respeito e entendimento. Ao longo do último ano, a mulher do príncipe William somou vários pontos junto da monarca ao mostrar coragem e determinação em momentos difíceis para a realeza. Enquanto isso, manteve publicamente uma postura irrepreensível, quer nas palavras, quer nos visuais. Kate optou sempre por looks mais discretos para não desviar as atenções das reais preocupações que marcaram os últimos meses em Inglaterra.

Os duques de Cambridge superaram o verdadeiro "cabo das tormentas" ao assumir as rédeas de vários compromissos oficiais, representando a família real de forma muito digna. A postura de ambos foi muitas vezes elogiada pelos súbditos, que parecem apoiar a sucessão de William a Isabel II. No entanto, não é isso que está previsto. O príncipe Carlos vai suceder à rainha mãe, o que se fala que poderá acontecer em breve.



Um amor de sempre

O afeto de Isabel II pela companheira do neto William é tal que dedicou palavras a Kate, sem nunca nomeá-la na mensagem de Natal que gravou. "Elogiou a forma como foi capaz de apoiar os britânicos durante a emergência do coronavírus, enfatizando os heróis da pandemia: médicos, enfermeiras, trabalhadores de serviço essencial, voluntários", sublinhou um especialista em realeza, no balanço do ano para Isabel II e a restante família.

A admiração de Isabel II por Kate dura há mais de dez anos. Foi a rainha quem ajudou William a preparar o pedido de casamento no Quénia.

