Kate Middleton surpreende ao aparecer sem aliança

Kate Middleton mostrou estar a tomar medidas preventivas devido ao surto do novo coronavírus.



De acordo com o 'Page Six', a mulher do príncipe William foi vista sem a aliança de casamento por questões de higiene, depois de ter sido alertada para o facto de que deve evitar-se o uso destes acessórios devido ao contágio da doença.

A duquesa de Cambridge veio a público na conta oficial do casal nas redes sociais, onde mostra os dois a cumprir o isolamento, a trabalhar em casa.



Na fotografia, surgiu sem o anel e o detalhe não escapou a todas as atenções dos admiradores da família real britânica.

A aliança da duquesa sempre foi alvo de atenções, por ter pertencido à princesa Diana, mãe do príncipe William e Harry.

Recorde-se que a família real britânica atravessa um momento delicado, devido ao facto do filho da rainha Isabel II, e pai de William e Harry, príncipe Carlos, ter sido testado com coronavírus. O monarca está a cumprir o isolamento.





A carregar o vídeo ...

Britânicos indignados com 'tratamento especial' do príncipe Carlos após doença