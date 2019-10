Kate tenta fazer as pazes com Meghan

17:27

Zangadas desde a altura do casamento com Harry, Meghan Markle e Kate Middleton têm mantido uma relação tensa, que culminou com o afastamento dos irmãos.Numa entrevista recente, Harry admitiu mesmo que ele e William estão em, confirmando desta forma a zanga entre os irmãos.No mesmo documentário, Meghan afirmou, lavada em lágrimas, que está a ser difícil aguentar-se perante a hostilidade da imprensa e que ainda ninguém lhe perguntou como se sente, depois do nascimento do filho Archie.Declarações que, segundo o 'Daily Mail' sensibilizaram Kate Middleton que, de acordo com um especialista em realeza britânica, está a tentar "fazer as pazes em privado" com Meghan., diz o especialista, que acredita que em breve os irmãos e as cunhadas se podem entender.