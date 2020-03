Katia assegura que Dolores Aveiro “está a recuperar”

View this post on Instagram

Estas mãos , já me pegaram no colo a mim e a mais três irmãos , estas mãos já trabalharam horas a fio para que não nos faltasse nada , estas mãos já nos seguraram para a gente não cair , estas mãos já ampararam tantas dores e incertezas, estas mãos sãos as mãos de uma guerreira de uma campeã , são mãos de vitória com história, ela é a minha querida mãe , a nossa mãe , mãos agora mais vividas mais sofridas ,mas com uma força do tamanho do mundo , orgulho de ser tua filha orgulho do que ultrapassaste mãe, as minhas mãos irão te cuidar e amparar toda a tua longa vida ,(A quem pergunta todos os dias pela mãe , ela está recuperando e está quase no ponto ?? ) obrigada e a mãe manda beijos a todos !!!?? #agradeceràvida #mãeguerreira #amãeestáquasenoponto #recuperaçãofantastica #Deusnocomando