Katia Aveiro ansiosa por pedido de casamento

Moramos juntos e já somos namorido e namorada, já temos uma família juntos. Não somos perfeitos mas encaixamo-nos na perfeição. E o importante é o amor, o respeito, o companheirismo e a liberdade para cada um ser o que é".



Ainda sou louca por ti, ainda sinto o frio na barriga, nossa história é para lá de hilariante, estamos a construir uma família, já temos a nossa Valentina [de quatro meses] e os meus meninos que também são teus". "É maravilhoso ser louca por ti, amo as tuas imperfeições, amo o teu jeito de ser. Ainda não fui pedida em casamento, mas só aceito pedido se for numa cavalariça, senão não dá", escreveu, para logo a seguir garantir que já se sente casada. "".".

Katia Aveiro usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor ao companheiro, o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Júnior.Nos últimos dias, Katia Aveiro surpreendeu os seguidores ao partilhar várias selfies onde surge com um misterioso anel, com um diamante, podendo tratar-se de uma joia de compromisso.