Katia Aveiro cada vez mais próxima de Georgina Rodríguez

Arelação entre Georgina Rodríguez e a família de Cristiano Ronaldo sempre foi marcada por momentos de tensão. Há muito que se fala na guerra entre as mulheres do clã Aveiro.A mãe do craque, Dolores, e as irmãs, Elma e Katia Aveiro, sempre foram acusadas de lidar mal com a presença da jovem espanhola, apesar de ser ela a companheira de todas as horas da estrela do futebol. Dolores já falou, inclusive, sobre o alegado mal-estar com a nora, que terá começado quando o namoro foi oficializado e Dolores começou a viver mais afastada do seu ‘mais-que-tudo’, tendo regressou à Madeira quase a tempo inteiro.A mãe de Ronaldo nega tudo publicamente, mas a verdade é que tensão entre a madeirense e a espanhola se arrastou também às filhas.No entanto, e ultrapassada a quarentena que partilharam na Madeira, os ânimos entre as mulheres de CR7 parecem ter acalmado.Nos últimos tempos, Katia Aveiro tem-se mostrado bastante presente nas redes sociais de Georgina, nas quais não tem resistido a deixar várias mensagens ternurentas., faz questão de escrever a irmã mais nova do internacional português quando Gio partilha imagens com Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, e Alana Martina. Mas os mimos não se ficam pelas imagens em família. Katia tem feito rasgados elogios à cunhada quando esta exibe fotos sensuais., pode ler-se, mensagens que acompanha com vários símbolos ternurentos, como corações, retribuídos por Gio.