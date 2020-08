Katia Aveiro celebra 20º aniversário do filho à distância: "Orgulhosa do homem que pari"

Katia Aveiro partilhou uma mensagem emotiva para felicitar o filho mais velho, Rodrigo, que completou na última terça-feira o 20º aniversário.



Abalada com a situação que estamos a enfrentar devido à pandemia, que a impede de estar com o jovem neste dia especial, por estar no Brasil, a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo mostrou-se emocionada.

"O início começou contigo, meu filho, 20 anos se passaram desde o dia em que tu me fizeste tua mãe. Foi onde tudo começou. Foi onde se iniciou a minha caminhada como mãe (meu melhor papel na vida), que se repetiu por mais duas vezes", começou por escrever a empresária na legenda de uma fotografia onde surge Rodrigo com a pequena Valentina, filha mais nova da empresária.



"Quando te vi pela primeira vez, eu sabia que a nossa conexão seria eterna e já era de outras vidas. Hoje, mesmo adulto e já senhor das tuas escolhas e decisões, embora precises ainda muito de mim", continuou.



"Longe ou perto, meu filho, a mãe estará para ti sempre. Primeiro ano que não estou contigo no teu aniversário. Meu coração está apertadinho, a loucura deste mundo trocou-nos as voltas e eu sempre temi isso mesmo, o que o mundo e a humanidade poderá fazer pelas nossas vidas sem que a gente tenha o controlo, o único que prometo fazer é seguir sempre te apoiando, filho, nas tuas escolhas, cuidando e amando com todas as minhas forças", realçou Katia, que é ainda mãe de José Dinis e da pequena Valentina, triste por não poder abraçar o filho nesta data.



"Já já estaremos os dois juntos", disse Katia, desejando ao filho que continue a marcar o seu caminho com o "caráter" e "humildade" que lhe ensinou.



Recorde-se que Rodrigo é fruto do antigo relacionamento de Katia Aveiro com José Peireira, tal como o filho José Dinis, de nove anos. Além dos dois filhos, Katia é mãe da bebé Valentina, de nove meses, fruto da atual relação com o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci.