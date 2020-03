Katia Aveiro com esperança na recuperação total de Dolores: "O nosso coração já está leve"

Tudo está bem por aqui na ilha eu e a Valentina já estamos do lado da nossa velhinha e a mãe tá firme e forte , obrigada pelo apoio e pela força", começou por escrever a empresária nas redes sociais, onde aproveitou ainda para agradecer à equipa médica do hospital que assistiu a mãe do craque da Juventus, e também aos fãs que têm mostrado preocupação neste momento.



"Já já a Maria Dolores estará por aí espalhando simpatia e sorrisos... O nosso coração já está leve e o nosso chão já está firme. Agora é só o tempo passar e fazer a parte dele , de resto tudo está como tem que estar, com positivismo, com progressos e Deus no controlo de tudo", terminou Katia Aveiro, confiante da recuperação de Dolores Aveiro.





Katia Aveiro está tranquila após o pesadelo que a família Aveiro viveu, após a matriarca do clã, Dolores Aveiro, ter sofrido um AVCA irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia com a filha Valentina ao colo, onde surge sorridente, e não esconde o alívio que sente por saber que a mãe, Dolores Aveiro, está a recuperar após ter sofrido um AVC e ter deixado a família com o 'coração nas mãos'. Tudo parece estar mais tranquilo depois de Katia viajar para o Funchal, tal como Ronaldo, que tinha deixado Turim para visitar a mãe à terra natal, na companhia da namorada, Georgina, e do filho mais velho, Cristianinho.



Katia Aveiro desabafou sobre o estado de saúde da mãe e sobre o susto que viveu em declarações à CMTV, à porta do hospital onde Dolores Aveiro continua internada.