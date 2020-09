Katia Aveiro compra mansão de sonho

01:30

Rute Lourenço

A viver no Brasil, na zona de Gramado, Rio Grande do Sul, de onde o namorado é natural, Katia Aveiro mostra que está de pedra e cal em terras de Vera Cruz e fez um investimento importante para o futuro.A irmã de Ronaldo comprou uma mansão de sonho para viver com o companheiro e os filhos, e já partilhou a primeira foto à porta da moradia. "E se vos contar que esta porta é a porta da minha casa nova... Agora vou focar-me nas minhas inspirações e pôr a casa... O meu sonho", escreveu, mostrando fotografias de como vai ser o interior da casa.Uma das que mais chamaram a atenção foi aquele que será o quarto do filho Dinis, já idealizado por um arquiteto. Como a criança é fã de futebol e, naturalmente do tio Cristiano Ronaldo, não faltarão referências ao craque e ao desporto-rei.Ronaldo tem investido em Portugal e, além de ter comprado um terreno para construir uma casa na Quinta da Marinha, Cascais, adquiriu um apartamento no centro de Lisboa por 7,3 milhões de euros, o mais caro de Portugal. A penthouse tem todos os luxos de que o craque não dispensa.